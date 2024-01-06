Выполняем сторонние программы на микроконтроллерах с Гарвардской архитектурой: как загружать программы без знания ABI?

Часто в процессе разработки собственных устройств или модификации существующих возникает задача выполнения стороннего кода: будь то собственные программы с SD-флешек, или программы, написанные другими пользователями с использованием SDK для вашего устройства.
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