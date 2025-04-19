Профессор назвала причины возникновения дефицита лизосомной кислой липазы

Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — редкое наследственное заболевание, связанное с мутациями в гене LIPA, рассказала «Известиям» 19 апреля заведующая отделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии «ФИЦ питания и биотехнологии», заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.
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