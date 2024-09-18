история Православия в Беларуси17.09.2024 в ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ в рамках инновационного проекта ´Внедрение модели использования драматизации как средства духовно-нравственного развития учащихся´ прошло интерактивное занятие ´От истоков в день сегодняшний´.