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От истоков в день сегодняшний.

От истоков в день сегодняшний.

история Православия в Беларуси17.09.2024 в ГУО ´Средняя школа № 23 г.Бобруйска´ в рамках инновационного проекта ´Внедрение модели использования драматизации как средства духовно-нравственного развития учащихся´ прошло интерактивное занятие ´От истоков в день сегодняшний´.

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