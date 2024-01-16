В Нерехте по президентскому проекту запустили новый корпус поликлиники для взрослых

НЕРЕХТА, 16 января, ФедералПресс. Одна из главных задач по развитию здравоохранения Костромской области, поставленных губернатором Сергеем Ситниковым – совершенствование материально-технической базы медицинских учреждений в муниципальных образованиях.
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