Avia.pro - СМИ В Казани, где Волга лениво несёт свои воды, а городская суета сменяется тишиной элитных кварталов, разгорелась история, достойная голливудского сценария.
Бастрыкина очень заинтересовало имущество скромного главы райотдела Татарстана на 400 млн.
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
да-да, он один такой... поручик, не ржать!
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5 час.
Александр Дубков
одно ворье
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3 час.
Гулька
Когда в Госду...е всякие ворюги заседают, что ждать от местечковых? Хозяева наверху пример отличный показывают! Сколько про Голикову писали и что? А ничего! Стадионы, гольф-клубы простили, деньгами набитые помещения в особняках....Все простили. Как ни в чем не бывало, продолжает службу во имя своего кармана. То же самое 30-летние барышни-генеральши из МО, Ирина Волк из МВД, и всякое другое нечистое на руку дерьмо продолжает "верную службу" во имя родного кармана... Так что таких примеров еще будет масса по всей стране, от Калининграда до Камчатки и Сахалина...
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3 час.
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