Бастрыкина очень заинтересовало имущество скромного главы райотдела Татарстана на 400 млн.

Гулька

Когда в Госду...е всякие ворюги заседают, что ждать от местечковых? Хозяева наверху пример отличный показывают! Сколько про Голикову писали и что? А ничего! Стадионы, гольф-клубы простили, деньгами набитые помещения в особняках....Все простили. Как ни в чем не бывало, продолжает службу во имя своего кармана. То же самое 30-летние барышни-генеральши из МО, Ирина Волк из МВД, и всякое другое нечистое на руку дерьмо продолжает "верную службу" во имя родного кармана... Так что таких примеров еще будет масса по всей стране, от Калининграда до Камчатки и Сахалина...