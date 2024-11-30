Cуд вынес приговор жителю Приморского края, обвиненному в незаконном приобретении наркосодержащих растений

В сентябре 2021 года 33-летний житель села Воздвиженка, обнаружив в окрестностях села Борисовка Уссурийского городского округа очаг произрастания дикорастущей конопли и при помощи кос собрал части наркосодержащих растений для личного потребления.
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