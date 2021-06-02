Тот полицейский, что застрелил нападавшего-достоин награды...

Российская журналистка, правозащитница и член Общественной Палаты Мария Бутина встала на сторону сотрудника ГИБДД, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилю Абдуллаеву.
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