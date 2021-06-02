Медвежий угол

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Тот полицейский, что застрелил нападавшего-достоин награды...

Тот полицейский, что застрелил нападавшего-достоин награды...

Российская журналистка, правозащитница и член Общественной Палаты Мария Бутина встала на сторону сотрудника ГИБДД, который случайно выстрелил в голову 19-летнему Векилю Абдуллаеву.

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Яна Асадова
пусть исплачется не твоя, полицейский - страж закона, а его родивашая мать . Из пыськи вывалила, воспитать забыла.
СанСаныч Демченко
М.Бутина-отважный человечек!! Выступить против диаспор крышуемых государством--нужна смелость и воля...Удачи тебе Мария!!!
Сергей Федотов
Чурки понимают только силу. Вежливость в свой адрес воспринимают как слабость. С ними только так, другим неповадно будет.
Яна Асадова
Сломала я ногу. Зима. Скользко. Поехали в сыном в травмапункт. Сижу. жду своей очереди. Вдруг прется пять грузин с дедом - аж его несут. и к врачу. Я зашла следом и сказала врачу - примешь раньше меня - разборка будет в минздраве. И что? Они развонялись. Мол, их старик герой СССР. Угу. навешали медалей аж 70-летним.Я прошла по своей очереди. остальные кролики сидели глазки потупив.
Дмитрий Соловьев
жители гор разные бывают, есть спокойные, мирные, а есть те кто подчеркнуто борзо и нагло себя ведут, в общем напасть на полицейского это похоже на азербайджанцев
lev birjukov
Спокойные давно кочились ...Распустили кавказцев ...
Сергей Федотов
Спокойных и мирных ни я, ни кто-то ещё чурками не называют. Чурки, это наглые, возомнившие себя хозяевами жизни, не уважающие ни страну куда приехали, ни её жителей. Вот они именно ЧУРКИ. Животные.
Ирина Голота (Болховитинова)
Ой, да в любой национальности ублюдков немеряно. Все зависит от воспитания человека.
Владимир Сиденко
Полицейский защищён Законом и находясь при исполнении служебных обязанностей и в форме является неприкасаемым. Никто не имеет право препятствовать ему пресекать правонарушение. Практика знает немало случаев, когда такие вот мажоры на полной скорости врезались в автобусные остановки и гибли люди. Так могло произойти и в данном случае.
Александр
Нападаешь на полицейского при исполнении? Пуля в ответ абсолютно законна.
Яна Асадова
Тольок так можно эту дрянь остановить. только пулей. Облизьяны человеческой речи не понимают.
Игорь Снетков
Ментов зачмырили,они безправные,уже на рынках таджики их посылают на три буквы,скоро не кому будет служить.
Яна Асадова
на рынках таджики их посылают===ничего. Они на бабках с укропом-редиской отдуплятся.
Дмитрий Соловьев
а теперь разберемся - А ПОЧЕМУ ? т.е. почему "гости" борзеют, да потому что их "прикроют"
Валера Юшков
Где вы Мента видели, там теперь одни полицаи, но чурок надо мочить.
Яна Асадова
на даче сосед-мент. Дом за 7 миллионов. При зарплате участкового в серг.посаде. Трое детей. жена не работает. Вот тебе отвает.
Дмитрий Соловьев
у сына друган участковый, НЕТ ДАЧИ, весь в мыле бегает по крупному участку, тоже мент, ФАКТ. мой друган мент подполковник в оставке, обычная двушка от родителей и домик в деревне, маленький такой, авто- пассат 90-х, ФАКТ. вот тебе ответы, по сути ВСЕ разные бывают.
Nata
В своем государстве люди должны быть уверены в своей защищенности, а не ходить и прятаться от обнаглевших "гостей".Закон одинаков для всех, но находясь в гостях , гости должны быть вдвое ответственней к его исполнению. Нет уважения к закону, к народу где гостишь - ветер в спину. А милиция должна не думать как на них будут смотреть "гости", а исполнять свой долг и не бояться за свою жизнь и жизнь близких. Пора прекратить беспредел диаспор. Они должны знать свое место, а не борзеть.
Яна Асадова
Диаспоры в ВША называются мафией.
Nata
Очень точное название! У нас это точно ОПГ!
Яна Асадова
у нас в подъезе уще 3 трехкомнатные квартиры - хостелы. тараканы лезут со страшной силой. Я уже состояние извела на борьбу с насекомыми. По до мной в двушке аж 5-6-10 армян. И все курят в окно. Тепель пылесошу в 5 утра. Пусть радуются новым звукам. А вызвать полицию не могут - нелегалы наприехали...
Nata
Берегите себя - они мстительные .
Василий
Армяне - твари. Когда была у них разборка с азерами, ни одна падла не поехала защищать свой Ереван.
Nata
и не поедут, но если всем скопом против нас, так они и с азерами подружатся.
Дмитрий Соловьев
тут нужно ПРОСТО СРАВНИТЬ, кто как себя ведет, разница есть.
Василий
Не-ет, ары и азеры - враги вовек.
Nata
да, но против нас - будут вместе.
Rusik Rusik
Почему только одного пристрелил, ведь нападавших было больше?
Яна Асадова
да уж. Хорошо, да мало. Дал бы очередь - глядишь было бы тихо. Но не долго!
Александр Максимов
Полицейский невиноват!
Валера Юшков
Виноват, он должен мочить иноверцев. Всех!
Leonid Demyanov
Полицейского однозначно наградить. Молодые представители кавказских и среднеазиатских народов ведут себя нагло и вызывающе. Это надо пресекать безжалостно.
Сергей Акшенцев
В соответствии с законами РФ, федерального закона о полиции.
IrinaVRN
Сначала эти граждане вынудили русских покинуть их страну , а сейчас уже чувствуют себя хозяевами в России. У себя на родине они бы так не вели.
Владимир Моргунов
В СТРАНЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ЗАКОНЫ РФ, А НЕ ЗАКОНЫ ГОР !!!
Василий
Бред какой-то, зачем тогда нужны различные спецслужбы, если они при задержании отбивающихся подозреваемых не могут применять полагающиеся им оружие.
Скиф Туран
Откуда в Новосибирске столько жителей гор? Отправить их в места компактного проживания, чтобы не насаждали нам свои традиции.
Зоя Копань
А потому что их этих жителей Азербайджана много в Новосибирске,потому что это город милионник,и там можно поживиться,торговать,а они издревне торгаши,что то их мало в маленьких городах! Кто их вообще пропускает в нашу страну,у них есть свои страны,воь русть там и торгуют!
Скиф Туран
До перестройки был в Баку. Продавцы в магазинах только мужики. Все в тёмных костюмах, не знавших утюга. Зато наши женщины, визжали от восторга: "Ах, какие мужчины!"
Скиф Туран
Эта нация считает, что торговля и война, дело мужское.
Яна Асадова
да ладно эту бодягу про русских женщин, что этих черныхволосатых облизьян обожают. Вот нет среди моих подруг, кто бы их назвал хоть болеее-менее приличными любовниками. Говно против - славян, русских и евреев.
Василий
Рассмешили - зверьков мало в маленьких городках. Да этих "грузин-армян" везде как грязи.
Александр Свиридов
Дебилов НАДО отстреливать......
Терехов Олег
А охуеа...х черножопых тем более
Дмитрий Соловьев
ЕСЛИ ВСЕ ТАК - то пусть горцы скажут спасибо что всех не постреляли на месте. при нападении уместно выстрел вверх а потом желательно по ногам, скорей всего так, если обстоятельства позволяют НО - нужно точно выяснить как именно все было
nika_shatilova
Мадам, после жизни в Америке, не понимает, что происходит. Законы гор( что хочу, то ворочу) хорошо оплачиваются наверху. Отдувается мы! Я вообще не поняла, если третий начал вырывать пистолет, то почему виноват человек при исполнении. Он, что должен был дать вырвать пистолет и спокойно позволить пустить в себя и товарища обойму? Деньги, конечно хорошо, но стрелочника из него делать подлость. Кстати господа с гор спустились беспредел творить? Почему этим не заняться? А то того и гляди начнут движение: черные тоже люди! Или как они его назовут! Если полицейским вяжут руки, то нам самим наводить порядок?
Яна Асадова
бастрыкин вроде уже навел порядок. Так эти главари ОПГ "Диаспора" на него хвосты подняли. Я в шокинге. Они уже министру соловиков угрожают. Плять - скопом на родину. Пусть там торгуют...
Владимир Eвтушенко
Любой, кидающийся на полицейского при задержании, должен быть, как минимум, обездвижен7. Но полицейский не виновен, если пристрелил такого хама.
Дмитрий Соловьев
прим.: по сути нужно стрелять буду, бах вверх, затем на поражение желательно по конечностям, НО это не всегда возможно
Сергей Владимирович
Если полицейского наказать, то ждите, что полицейских все приезжие с горячей кровью будут пинать. Сначала. А потом просто бить в морду и откровенно игнорировать. А потом бить в морду и не только нас, хозяев. Полиция же будет демонстративно отворачиваться и не пытаться их утихомирить и защитить нас. Ведь это себе дороже. И с какой стати полицейский должен устраивать Мортал Комбат на улице с дебоширом? Это что, чемпионат уличных боёв? Если нет, то слово полицейского должно быть законом. А аргументом в утихомиривании буяна должна быть пуля, а не физическая подготовка. И эти сволочи земляки осмелились угрожать семье полицейского! Собрались чтобы что то там выразить! Собрались? Тогда валите из нашей страны в свою. И там бейте свою полицию.
Александр Цыбулькин
Да кто же их выгонит? Их нельзя выслать также, как памятник нельзя посадить.
Валера Юшков
В полиции и платят за то, что в него будут кидать камни и стрелять. Вот Милиционера надо слушаться.
Александр Турчин
Не трогать полицейского!!!Зверьки в нашей стране чувствуют себя хозяевами!До каких пор???
Яна Асадова
в аншем подъезде (20 кв.) 4 уже в руках черных. И три трешки - хостелы для кырыгызов. наши мужики трусливо молчат. Хотя такого бардака в подъезде никогда не было.
Дмитрий Соловьев
а знаешь почему наши мужики молчат ? да потому что если соберуться и рыпнуться, посадят именно наших мужиков, статью сказать ?
lev birjukov
СВОБОДУ НЕ ВИНОВНОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ !!! Зверьков в узилище...Машину конфисковать ! Пусть в дальнейшем коз в горах пасут ...
Александр Котов
Если власть сдаст полицейского азерам-это не власть/, а продажная шкура.
Владимир Самойленко
не так. если народ здаст полицейского азерам, то это не народ.
Терехов Олег
Тоже должно присутствовать
Леонид Алексеев
Да уж,народ совсем становится незаконопослушным.И особенно этим грешат мажоры и кавказцы!Ну,что же, тогда придётся их отстреливать!!!
bianka Белая
Должно быть служебное расследование. Здесь нет преступления, какие 10 лет? А вот банда вооруженных людей из азербайджанской диаспоры, окружившая дом полицейского и угрожающая его семье должна быть арестована и привлечена к уголовной ответственности. Там несколько статей, начиная с незаконного хранения оружия.
Rusik Rusik
Пора ликвидировать всякие диаспоры. Если они сбиваются в стаи, то они становятся очень опасными.
bianka Белая
Ликвидировать- это из криминальных обычаев. Должен быть миграционный контроль. Не соблюдающих законы депортировать, а нарушающих законы привлекать по закону
Зоя Копань
Расмешили до упаду,а кто сидит в кабинетах по иммиграции,правильно, чиновник (и заметьте, этот чиновник русский и ему наплевать что пол страны безработные и работают на двух работах чтобы прокормить семьи)ему надо кормить деток,вот и запускает их стаями за мзду,с тем условием что они будут работать на стройках или в МЖК,а они на этот трудный труд не идут, а идут в торговлю! А полицейского жаль, все таки 38 лет ,наверное давно служит в полиции ,не за горами пенсия! Что мы россияне такие не дружные! Ведь этих отморозков будут защищать адвокаты их национальности,такого в Америке"самой демократичной стране мира нет"
bianka Белая
Виден ваш низкий интеллектуальный уровень, поэтому серьезные вещи по- взрослому с вами обсуждать не стоит.
Зоя Копань
А по Вашим ответам можно сразу сказать,маразм крепчает!
bianka Белая
И фразы у вас избитые, без понимания значения слов. Общайтесь с себе подобными, пожалуйста.
Андрей Павлов
Это событие - своеобразная лакмусова бумажка для власти. Схавает - никакого доверия к ней в плане защиты коренных жителей. Значит, придется создавать в противовес белые отряды. Власти это надо? А может ей действительно это надо, чтобы мы занялись инородцами и не мешали ее друзьям-олигархам Россию распродавать? Кстати, вот статья на ту же тему: https://tsargrad.tv/articles/tragedija-s-prodolzheniem-k-chemu-vedet-vsesilie-jetnicheskih-diaspor_362292 Гораздо более жесткая статья. Если власть не приструнит зверьков, пострадает много невинных из этих самых диаспор, и "просвещенный" Запад опять завоет. Хорошо бы этими клоаками-диаспорами какой-нибудь государственник занялся.
nika_shatilova
Такое чувство , что в РФ едут одни уголовники, те кто дома под статьей ходит. А здесь можно все. Т.к. за людей нам не считают
Дмитрий Соловьев
создадите белый отряд - огребете тут же статью за экстремизм
Владислав Владислав
Полицейский правильно сделал. Достали уже азебайджанцы. Охамели в край.
ИозефШвейк
Было время в 90-х когда братки очистили Гродно от именно Азаров. Видимо уже подзабыли азеры, как их метелили по всему городу
ИозефШвейк
Город! Этот епаный гугл с его поправками
Сергей Соболев
...Полицейский в такой ситуации поступил абсолютно правильно, и судить его за то, что застрелил демонстративно игнорирующего Закон мудрака, попросту заведомо противозаконно...
Дмитрий Соловьев
вообще-то именно по деталям поведения есть некоторые вопросы, а именно - если ты достал пистолет, то пользуйся ИМ, Т.Е. СТРЕЛЯТЬ БУДУ, выстрел вверх и далее по конечностям - если рукопашная , не нужно доставать пистолет НО, нужно в деталях разбираться, как и что было

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