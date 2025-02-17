Отремонтировать памятники воинской славы России станет проще

В Госдуму внесены поправки в законодательство об охране культурного наследия России, которые упрощают проведение ремонта на объектах, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах военных конфликтов.
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