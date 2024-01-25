Министр экономики Израиля Баркат счел Израиль законной целью для ударов

Министр промышленности и экономики Израиля Нир Баркат назвал Иран законной целью для израильских ракетных ударов, поскольку Тегеран поддерживает военизированные движения, выступающие против еврейского государства.
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