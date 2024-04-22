Чрезвычайный сельскохозяйственный кредит: сколько заявок одобрено

Министерство сельского хозяйства сообщает, что с 1 марта по 19 апреля 2024 года, по данным Организации развития предпринимательства, было получено 226 заявок на получение чрезвычайного сельскохозяйственного кредита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии