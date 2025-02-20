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Китай

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МИД КНР: Китай поддерживает работу Малайзии в качестве страны-председателя АСЕАН

Пекин, 20 февраля /Синьхуа/ -- Китай поддерживает работу Малайзии в качестве страны-председателя АСЕАН и готов сотрудничать с ней для укрепления регионального сотрудничества и достижения плодотворных результатов, заявил в среду официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

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