Абидаль, Санья и Фернанду Мейра сыграют на Кубке Легенд-2023

Стали известны первые 10 игроков-участников Кубке Легенд-2023. В турнире, который пройдет с 10 по 12 февраля в Москве, сыграют Георгиос Карагунис (Греция), Фернанду Мейра (Португалия), Эрик Абидаль, Бакари Санья (оба – Франция), Диего Лугано, Эрнесто Чевантон (оба – Уругвай), Мохамед Сиссоко (Мали), Эдмилсон, Джованни (оба – Бразилия) и Хасан Кабзе (Турция).
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