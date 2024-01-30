Мотострелки создают у Клещеевки огневые заслоны против ВСУ для движения пехоты

Экипажи БМП-3 150-й гвардейской дивизии группировки "Юг" российских войск создают огневые заслоны для движения пехоты у Клещеевки на Артемовском направлении, уничтожая тыловые позиции Вооруженных сил Украины на расстоянии до шести километров.
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