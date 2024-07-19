Ученые раскрыли новую глобальную угрозу для Земли

Исследования показывают стремительное снижение концентрации растворенного кислорода во всех водных экосистемах планеты Глобальное потепление и загрязнение воды подрывают жизненно важный баланс кислорода в наших океанах, озерах и реках.
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