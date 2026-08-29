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Газета.ру

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Депутат Аксаков: слухи о заморозке вкладов россиян распространяют из-за рубежа

Депутат Аксаков: слухи о заморозке вкладов россиян распространяют из-за рубежа

Слухи о заморозке банковских вкладов россиян запускают из-за рубежа, чтобы раскачать рынок в стране. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

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