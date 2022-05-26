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Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с проблемами при добавлении карт «Мир» в Samsung Pay

Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с проблемами при добавлении карт «Мир» в Samsung Pay

Пресс-служба платежного сервиса Samsung Pay прокомментировала ситуацию со сложностями, возникающими при попытке добавить карту «Мир» в Samsung Pay.

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