Роберт Кеннеди-младший предложил решать проблему госдолга США через блокчейн и DeFi

Роберт Кеннеди-младший выразил тревогу по поводу неконтролируемого роста государственного долга США и предложил использовать блокчейн и элементы децентрализованных финансов (DeFi) для смягчения последствий этого долга.
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