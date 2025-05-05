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В Швейцарии юрист получил крупный штраф за плевок в сторону консульства РФ

В Швейцарии юрист получил крупный штраф за плевок в сторону консульства РФ

В конце февраля 2024 года в Берне произошёл инцидент, который вызвал широкий резонанс в обществе. Мужчина, занимающийся юридической деятельностью в федеральной компании, решил выразить своё несогласие с позицией Швейцарии по украинскому конфликту, сообщает газета Blick.

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