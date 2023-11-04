День военного разведчика 5 ноября имеет свою особую историю и традиции Алла БуроваЕжегодно на просторах российского государства в пятые сутки ноября граждане отмечают профессиональный праздник военных разведчиков.
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