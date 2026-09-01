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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лацио» отдал Раткова в аренду «Леванте» за 1 млн евро с выкупом за 14 млн

Нападающий «Лацио»  Петар Ратков продолжит карьеру в Испании . Римский клуб отдал 23-летнего форварда в аренду «Леванте» с опцией выкупа, которая станет обязательной при выполнении оговоренных условий.

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