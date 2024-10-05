Показаны кадры передвижения двух танков Challenger 2 ВСУ якобы в Курской области

Если в начале вторжения смешанных сил ВСУ, иностранных наемников и ССО в Курскую область в этой операции прослеживалась хоть какая-то военная логика, связанная с расчетом Киева на переброску ВС РФ воюющих подразделений с других участков фронта, то сейчас упорное удержание довольно небольшого плацдарма (условно около тысячи квадратных километров) в российском регионе объяснить довольно сложно.