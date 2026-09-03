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Татар-информ

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Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила

Единое пособие в Татарстане получает каждый пятый ребенок. В этом году вступили в силу новые правила назначения: повышены требования к минимальному доходу, уточнен порядок учета алиментов и «нулевого дохода».

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