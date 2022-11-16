Губернатор Орловской области сообщил о подрыве нефтебазы беспилотником

По словам губернатора, в результате подрыва никто не пострадал<strong>Беспилотный летательный аппарат подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области.
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