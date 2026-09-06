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Круговой о 2:1: «У ЦСКА почти не получилась ничего создать в 1-м тайме – невозможно пройти одному-вдвоем четверых защитников «Зенита». Во 2-м ничего не позволили им и перевернули игру»

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил игру против «Зенита» (2:1) в матче 7-го тура Альфа ‑Банк РПЛ. – Конечно, очень рады победе над чемпионом России на его поле.

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