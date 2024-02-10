Россиян предупредили, как мошенники могут подделывать биометрию жертв

Мошенники могут подделывать биометрию своих жертв, в том числе и голос, чтобы получить доступ к их личному кабинету на портале госуслуг и в банках, рассказал профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии