Латвия хочет разорвать автобусное сообщение с Россией и Белоруссией

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Министерство сообщения Латвии 7 сентября внесло в Кабинет министров проект поправок к закону об автомобильных перевозках.
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