Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

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Комментарии
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Евгений Маркович
опять жестко, жестко нарисуют красные линии
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19 час.
E
Ed
&quot;Посол был призван ...опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офис&quot; :- очень часто в итоге чтения сообщений неясно кто дурак - тот, кто пишет, или тот, кто читает. Это соль нашей печатной продукции на полит темы!
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17 час.

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