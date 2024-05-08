Ответ России на иностранное вмешательство в СВО будет незамедлительным и жёстким

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Ed

"Посол был призван ...опровергнуть воинственные провокационные высказывания главы Форин Офис" :- очень часто в итоге чтения сообщений неясно кто дурак - тот, кто пишет, или тот, кто читает. Это соль нашей печатной продукции на полит темы!