Автобусное сообщение между населенными пунктами в районах отсутствует

Жители Пряжинского и Суоярвского районов добились улучшения транспортного сообщения со столицей Карелии фото: VK-сообщество "Подслушано и подсмотрено в Эссойле" Недавно было возобновлено автобусное сообщение между Петрозаводском и Суоярви: два рейса в сутки связали два города.