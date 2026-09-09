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Регионы России

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28% российских топ-менеджеров не хватает времени на изучение кибербезопасности – опрос

28% российских топ-менеджеров не хватает времени на изучение кибербезопасности – опрос

В пресс-службе проекта сообщили, что практически четверть руководителей (24%) и каждый пятый рядовой сотрудник опасаются, что информация по киберугрозам будет слишком сложной для понимания.

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