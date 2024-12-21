«Это самый вероятный вариант»: Вассерман раскрыл, что ждёт Зеленского после атак на Россию

Депутат Госдумы, известный политический эксперт Анатолий Вассерман раскрыл, что ждёт Зеленского после атак на Россию.
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