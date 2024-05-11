Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО уже почти к 700 тыс. человек

Достоверные потери ВСУ в ходе СВО практически подошли к отметке в 700 тысяч человек. Таково мнение высказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале лидера Чечни Рамзана Кадырова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии