Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО уже почти к 700 тыс. человек

Достоверные потери ВСУ в ходе СВО практически подошли к отметке в 700 тысяч человек. Таково мнение высказал замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале лидера Чечни Рамзана Кадырова.