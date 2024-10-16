Актеру Никите Кологривому исполнилось 30 лет

16 октября российскому актеру театра и кино Никите Кологривому исполняется 30 лет. В его фильмографии более 70 работ, однако прославили талантливого артиста не только яркие роли, но и острый язык со скандалами.
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