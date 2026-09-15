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Царьград

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На Урале ввод жилья вырос на 15,4% за 8 месяцев

На Урале ввод жилья вырос на 15,4% за 8 месяцев

В Свердловской области за восемь месяцев текущего года сдано в эксплуатацию 2,514 млн кв. м жилья. Показатель превышает прошлогодний уровень на 15,4%, следует из материалов Свердловскстата.

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