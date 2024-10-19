Таджикистан и Катар, возможно, будут снимать совместные фильмы

Возможные съемки совместных таджикско-катарских фильмов стали темой беседы президента Таджикистана Эмомали Рахмона и министра культуры Катара Шейха Абдуррахмана ибн Хамада ибн Джосима Аль-Тани, сообщает 18 октября пресс-служба главы Таджикистана.
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