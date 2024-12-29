В аэропорту Гатвик в Лондоне третий день отменяют рейсы из-за тумана

Второй по величине аэропорт Великобритании, Гатвик, расположенный в Лондоне, уже третий день подряд сталкивается с проблемами отмен и задержек рейсов, причиной которым служит туман, информирует телеканал Sky News.
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