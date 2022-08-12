В Хабаровске военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО примут ежегодное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022»

В Хабаровске военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО примут ежегодное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022»

По-прежнему самой зрелищной на МВТФ «Армия-2022» будет представлена демонстрационная часть форума, состоящая из практических показов, развернутых на нескольких площадках.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх