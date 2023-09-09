Дроны против «вертушек»: конец эпохи ударных вертолётов

Несмотря на то, что в течение СВО ударные вертолёты, прежде всего Ка-52, показали себя очень хорошо, время их массового боевого применения, кажется, уходит.
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