WAFA: атака Израиля на сектора Газа привела к новым массовым жертвам у палестинцев

Авиаудары израильской армии по сектору Газа привели к гибели десятков палестинцев вечером 1 марта. Как сообщило палестинское агентство WAFA, на юге сектора Газа в Рафахе погиб ребенок при ударах Армии обороны Израиля по одному из домов в центре города.