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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министерство спорта РФ проанализирует обстоятельства массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся

Завал случился во время масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся. Часть спортсменок, попавших в него, получила травмы – известно о черепно-мозговой травме у одной лыжницы и переломе руки у другой.

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