Такер Карлсон: глава Пентагона угрожал конгрессменам из-за помощи Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин открыто угрожал американским конгрессменам, что отправит их родственников участвовать в конфликте с Россией, если они не поддержат запрос администрации Джо Байдена о выделении новой помощи Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии