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Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

Милонов предложил трудовым коллективам отправить дневной заработок бойцам СВО

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи Виталий Милонов (ЕР) предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников специальной военной операции на Украине к Новому году.

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