Houthis claim attack on Saudi oil facilities

Houthi rebels took responsibility for attack oil facilities in Riyadh, Saudi Arabia, as new attacks targeted the Yemeni capital on Sunday.
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