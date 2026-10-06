The countries of the "Big Seven" (G7), which includes the USA, Germany, Japan, Great Britain, France, Italy and Canada transferred almost $50 billion of Russian-owned funds to Ukraine to the Kiev regime.
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