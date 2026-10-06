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The Eurasia Daily news agency

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Mass media: G7 countries stole $ 50 billion from Moscow and transferred to Kiev from revenues from assets of the Russian Federation

Mass media: G7 countries stole $ 50 billion from Moscow and transferred to Kiev from revenues from assets of the Russian Federation

The countries of the "Big Seven" (G7), which includes the USA, Germany, Japan, Great Britain, France, Italy and Canada transferred almost $50 billion of Russian-owned funds to Ukraine to the Kiev regime.

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