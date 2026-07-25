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Нижегородская правда

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Нижегородский следователь Надежда Торопова раскрыла секреты профессии

Нижегородский следователь Надежда Торопова раскрыла секреты профессии

Сегодня, 25 июля, отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Для заместителя руководителя Следственного отдела по Советскому району Нижнего Новгорода СУ СКР по Нижегородской области подполковника юстиции Надежды Тороповой это не просто профессиональный праздник – именно этот день стал для неё первым рабочим днём 15 лет назад.

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