Русская планета

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Занимающийся строительством «Северного потока-2» трубоукладчик попал под санкции США

Занимающийся строительством «Северного потока-2» трубоукладчик попал под санкции США

Четыре суда и четыре компании могут попасть под санкции США, связанные со строительством «Северного потока-2».

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Виктор Иванов
Который год смотрю и умиляюсь этой мелодраме. Европа вводит санкции. принимает всякие европротоколы, энергетические хартии... И всё для чего? Для того чтобы Россия продала им свой газ! То есть продала свой товар на их условиях! Это было бы дико и нелогично, если бы газ принадлежал государству, хотя нет, он принадлежит государству, его просто ворует шайка опг озеро и выводит всё в оффшоры, с которыми не один год "воюет" обнулённый. Сколько, в начале 2000-х кричали о создании Питерской нефтяной бирже. И что? Просто поняли, что при операциях на бирже в России, все процедуры биржевых операций были бы публичны, а здесь через кучу афер и "прокладок" бОльшая часть средств уходит в оффшоры при этом доставшиеся государству деньги оно вкладывает в американские бумажки. Приплыли. На галере.

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