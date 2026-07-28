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Регионы России

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Россия усиливает меры по пресечению морских перевозок вооружений для ВСУ

Россия усиливает меры по пресечению морских перевозок вооружений для ВСУ

Министерство иностранных дел России подтвердило, что российская сторона будет продолжать принимать все необходимые меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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