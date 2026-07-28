Россия усиливает меры по пресечению морских перевозок вооружений для ВСУ

Министерство иностранных дел России подтвердило, что российская сторона будет продолжать принимать все необходимые меры по пресечению морских перевозок вооружений и боеприпасов в интересах Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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