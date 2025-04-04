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Бизнес-гарем: дама в хиджабе оформила вторым мужем воина ради 14 млн рублей

Бизнес-гарем: дама в хиджабе оформила вторым мужем воина ради 14 млн рублей

Русский компас Фото: Mykhaylo Palinchak/Globallookpress. А первым её мужем стал мигрант — тоже не просто так.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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9 час.
Люка
при замене паспорта штамп ставят по желанию. я меняла паспорт в 45.. ни ребенка, ни штампа
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8 час.
Владимир Иванов
Плохо ,что в России много продажных во власти!
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6 час.
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