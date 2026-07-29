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Царьград

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Задержаны трое бывших полицейских за вымогательство у студентов

Задержаны трое бывших полицейских за вымогательство у студентов

В Москве задержаны трое бывших полицейских по подозрению в вымогательстве у иностранных студентов. Они заманивали жертв через приложения для знакомств, после чего требовали деньги под угрозой уголовного преследования.

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