Задержаны трое бывших полицейских за вымогательство у студентов

В Москве задержаны трое бывших полицейских по подозрению в вымогательстве у иностранных студентов. Они заманивали жертв через приложения для знакомств, после чего требовали деньги под угрозой уголовного преследования.
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