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Оптимизация медицины. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов.

Оптимизация медицины. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов.

Фото: kostroma.news Видеообращение которое на днях записал заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев, наглядно демонстрирует как с подачи наших властей происходит замещение коренного населения представителями этнических диаспор в наиболее значимых социальных сферах.

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