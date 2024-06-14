Оптимизация медицины. Хирург рассказал о том как врачи-южане калечат и убивают своих пациентов.

Фото: kostroma.news Видеообращение которое на днях записал заведующий отделением сосудистой хирургии Костромской областной больницы Антон Казанцев, наглядно демонстрирует как с подачи наших властей происходит замещение коренного населения представителями этнических диаспор в наиболее значимых социальных сферах.
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