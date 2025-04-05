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«Вашингтон» посвятил пост Овечкину после повторения рекорда Гретцки

«Вашингтон» посвятил пост Овечкину после повторения рекорда Гретцки

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировала достижение нападающего клуба Александра Овечкина, который оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс» и повторил снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.

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